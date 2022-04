CAEV se reúne con habitantes de Maltrata para buscar solución a escasez de agua

Con el fin de buscar una solución a la problemática que enfrentan por la escasez de agua, habitantes de Maltrata se reunieron la tarde de este viernes con representantes de la CAEV y regidores.Durante la reunión, se indicó a la gente que, aunque la CAEV envió dos pipas para dotar de agua a la gente y el ayuntamiento contaba con una más, no se deban abasto.El encargado de Desarrollo Humano y Política Regional del ayuntamiento indicó que de acuerdo con los estudios que han hecho, el problema tiene su raíz en las tomas irregulares que hay por parte de la misma población, pues hubo gente que construyó y se conectó por su cuenta a la red de agua, pero sus tomas no están bien y con eso les restó agua a las siguientes viviendas.Mencionó que se trata de una problemática grave, pues estiman que dos de cada diez tomas son clandestinas, por lo que dotar de agua a la población a través de pipas no soluciona el problema, más bien es necesario regularizar las tomas y a partir de ahí ver qué más se requiere.Luego de alrededor de dos horas de dialogar, se acordó que se sanearían los tanques de almacenamiento en este mismo mes, se regularizarán las tomas para ver cuáles están sin contrato y ver cómo están conectadas a la red y entre tanto se mantendrá el apoyo con pipas a la población, además de que también se solicitar mejoras las oficinas de la CAEV y capacitar al personal para que haya una mejor atención a los ciudadanos.