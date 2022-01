Cafetaleros de Ixhuatlan bloquean carretera estatal hacia Tepatlaxco

Cerca de 4 mil cafeticultores de la localidad de Ocotitlán de este municipio, se manifestaron y bloquearon la carretera estatal que comunica a Ixhuatlán del Café con el municipio de Tepatlaxco, debido a que la comercializadora Agroindustrias Unidades de México (AMSA), los está castigando en el precio de su producto, hasta con cinco pesos por kilogramo de café cereza.Los inconformes solicitaron la intervención de las autoridades agropecuarias para que paguen lo que se ha estipulado en el mercado internacional, situación que vienen enfrentando desde la semana pasada, afectando gravemente en su economía y la de sus familias.Además, están exigiendo que les respeten el horario de entrega del café cereza, ya que los responsables de la comercializadora establecieron entre 14:00 y 16:00 horas el límite para entregar su producto, cuando el corte de café es de 08:00 a 17:00 horas, por lo tanto, van llegando a las 19:00 horas (7 de la noche) a los beneficios para entregar el café cereza.El productor de café, Minervo Cantón Peña, reclamo que "se reciba el producto todos los días y que se nos pague un precio justo, que no nos estén robando porque de antemano sabíamos que este año era nuestro por los problemas que ha tenido Brasil en la producción del aromático grano; sabemos que no hay abastecimiento de café en el mercado internacional y está a buen precio"."El kilogramo de café cereza nos lo quieren pagar a 13 pesos, mientras que el precio en el mercado regional es de 17.50 pesos, de ahí la necesidad de que intervenga el gobierno estatal y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca (Sedarpa), para que medir en este problema, que de no atenderse podría agravarse con lamentables consecuencias", dijo por último.