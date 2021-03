Cafetaleros de Veracruz, orillados por grandes empresas a vender a bajos precios

El 80 por ciento de los productores de café vende el aromático en cereza, pues al verse sin recursos una vez que está lista la cosecha se ven orillados a comercializarlo de manera inmediata y a un precio mucho más barato.



Al respecto, el integrante del Consejo Regional del Café en Coatepec, Cirilo Elotlán Díaz, indicó que, en esta ocasión, los productores en el mes de diciembre y enero vendieron su producto a 7 pesos el kilo, sin embargo, en este mes los mercados registran un precio de compra que alcanza a los 12 pesos.



Sin embargo, ante la falta de recursos, los cafetaleros no pueden “aguantar” ni procesar más su producto y deben de venderlo casi de manera inmediata luego de la cosecha, por lo que se ven afectados.



“Hay un detalle, de 70 cafetaleros que somos en Veracruz, el 80 por ciento lo vende en cereza, y el cereza en el mes de diciembre y enero no osciló arriba de los 7 pesos, ahorita anda en los 12 pesos, pero ese café ya no está en manos de los productores; consideramos que el 40 por ciento del negocio del café quedó en manos de esas grandes comercializadoras, eso es lo complicado.



“El precio sube, pero cuando ya no hay cereza, sube cuando el pergamino ya está, los productores están descapitalizados, entran a una cosecha descapitalizada y lo que hacen es cosechar y vender”, abundó.



Del mismo modo, informó que este año se reportó una “buena” cosecha, además de que se prevé que sea lo mismo el siguiente año.



“Está concluyendo la cosecha, no nos podemos quejar, se augura una buena producción el próximo año, así se ven las floraciones venir”, finalizó.