Cafetaleros esperan saber si hay plaga en cultivos de región de Coatepec y Cosautlán

Los productores de café en la región de Cosautlán de Carvajal y Coatepec están a la espera de que el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Veracruz (CESVVER) les notifique el resultado de las muestras de grillos que encontraron en una finca de la zona y que fueron enviadas a un laboratorio para analizar de qué especie se trata y si representa un riesgo para los cafetales.



Al respecto, el presidente del Consejo Regional del Café en Coatepec, Cirilo Elotlán Díaz, indicó que esperan que las autoridades le den seguimiento a este tema y en breve les puedan informar sobre los resultados.



“Estamos a la espera, es importante darle seguimiento, porque así ha pasado con otras plagas como la de la roya, no se le dio importancia y fue devastador para los cafetales. Ahorita estamos a tiempo”, acotó.



Asimismo, dijo que por su parte, los productores siguen monitoreando sus cafetales, no obstante, hasta el momento no se ha detectado algún otro predio afectado.



“No nos han notificado los resultados finales de las muestras que fueron a recoger en la finca, por otro lado, a través de medios exhortamos a los productores a que nos pasaran alguna información si detectaban alguna plaga de esta índole y tampoco nos han reportado nada, creemos que fue una falsa alarma afortunadamente pero estamos a la espera que las autoridades le den seguimiento al problema”, detalló.