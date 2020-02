Cafetaleros llevarán reclamos a oficinas de SADER, en Xalapa

Ante la nula respuesta por parte de las autoridades estatales y federales, productores de café provenientes de distintos estados se manifestarán este miércoles frente a las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en la capital.



De acuerdo a información, los cafetaleros se congregarán desde temprana hora para exigir mejores precios a los productores, así como un verdadero programa para mejorar la producción del aromático y una política cafetalera más integral.



Asimismo, este sector solicitará una reunión con las secretarías de Bienestar Social, Economía, Relaciones Exteriores, de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que sean atendidas sus demandas.



Los cafetaleros de la región en Coatepec ya se han manifestado en ocasiones anteriores para manifestar diversas inconformidades, entre ellas los bajos precios del café, así como que realmente se apoye al sector y que no sea a través de programas sociales, que la siembra del café arábigo no quede al margen y se reconozca su calidad y que de manera paralela se busquen nuevos mercados especiales.



No obstante, los productores, luego de dos protestas y una reunión que mantuvieron con organizaciones de otros estados del país, informaron que se acordaron nuevas acciones, entre estas una manifestación masiva este miércoles.