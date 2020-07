Cafetaleros no esperan nada del Delegado de Bienestar en Coatepec

El presidente del Consejo Regional del Café en Coatepec, Cirilo Elotlán Díaz, indicó que el cambio de delegado regional de Programas Federales en Coatepec no es para “bien ni para mal” para los productores.



Y es que aseveró que la Delegación de Coatepec con su anterior encargado, Adrián González Naveda, no mostró ni interés ni dio el apoyo al gremio cafetalero, por lo que no esperan que haya algún cambio en su política y estrategias.



“Nosotros no lo vemos ni para bien ni para mal, porque el pasado Delegado siempre se opuso a coordinarse con nosotros, lo vimos que andaba tendido en la noche y en la mañana, andaba por todos lados porque trabajó para un fin político”, detalló.



El líder cafetalero criticó que estos puestos se estén usando con fines personales y políticos y no a favor de los productores.



“El tiempo nos da la razón, nadie da paso sin huarache, en su momento le daban la razón a él y a sus colaboradores, los ataques directos a las organizaciones y en especial a nosotros, él quería tener a la gente con los ojos vendados, que no tuvieran información, sólo la que fuera de ellos, para ahorita tener a la gente cooperando para los fines que persigue”, dijo.



Finalmente, precisó que el sector ha tenido que enfrentar problemáticas sin el apoyo del Gobierno, pues ejemplificó el caso de la roya, en el que tuvieron que realizar una campaña propia.



“El asunto de la roya que ya hicimos una campaña en toda la región y nunca vimos a los Servidores de la Nación, cuál es su trabajo, organizar o confundir a la gente”, finalizó.