Cafeticultores demandan subsidio a fertilizantes y plaguicidas

Cafeticultores de la República Mexicana demandaron al Gobierno Federal subsidiar el costo de los fertilizantes y plaguicidas a fin de combatir la presencia de plagas como la roya y otras, indicó el dirigente nacional de productores, Nicolás Cortés Cruz.Indicó que lamentablemente la roya llegó para quedarse, por lo que se requiere de fumigar las plantas para que no les afecte pero también requieren de fertilizantes.Mencionó que recientemente estuvieron en una reunión en la Cámara de Senadores para platicar con el líder de la bancada de Morena, quien también es veracruzano y le comentaron de esa situación.“Le explicamos que necesitamos de fertilizantes, de renovación de plantas, para que se lo diga al Presidente de México”.Mencionó que el Gobierno Federal ha dado programas de ayuda a diversos sectores de la población, como son los estudiantes, los discapacitados y las personas de la tercera edad, por lo que se espera que no se olvide de los cafetaleros.Detalló que actualmente el fertilizante cuesta alrededor de 15 mil pesos la tonelada, por lo que muchos de los hombres del campo no pueden pagar esa cantidad.