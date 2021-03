Caficultores de Veracruz, en guerra contra el “café barato” y la crisis por roya

La mayoría de los caficultores en México se oponen a que la producción de café robusta por parte de la empresa Nestlé desplace la variedad arábiga, reiteró el coordinador ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café (AMECAFÉ), Anuario Luis Herrera Solís.



“El sector ya se manifestó, lo ha dicho reiteradas veces: no estamos un gran número de productores de café, si no es que la gran mayoría, no estamos porque se robustice la caficultura nacional, que se siembre café robusta, café barato”, dijo al participar en la presentación del VII Certamen de Taza de Excelencia México, en conferencia virtual, vía Zoom.



Refirió que si bien el robusta en un tiempo sirvió para mezclar con el Arábiga en una proporción 30/70, hoy en varios países equiparan la mezcla de 50-50 y en otras naciones la combinación es mayoritariamente robusta sobre arábiga.



A esto se agregan los cafés que “ni siquiera café tienen, tienen un porcentaje muy reducido”.



“No estamos porque se promueva la siembra del café robusta de manera masiva, lo hemos manifestado desde el Sistema Café Nacional y la coordinadora nacional de Organizaciones Cafetaleras, la CNC y la CONAPROCAFÉ”.



El también representante no gubernamental del Comité Nacional Sistema Producto Café enfatizó que el sector igual atraviesa por una crisis de la roya, la cual “no se ha ido”.



“A pesar de las circunstancias adversas que deterioraron la calidad, tenemos un embate de la roya. (…) No debemos dormirnos porque la roya no se quiere ir, tenemos muchas afectaciones en muchas regiones importantes de café de calidad”.



“Sin duda va a llegar el momento que vamos a unir fuerzas todos los Estados para ver qué programa impulsamos para combatir el problema grave de la roya”.



Cabe recordar que un estudio de la Cámara de Diputados advierte que la participación de Nestlé en el mercado cafetero alteró la producción en el país con una tendencia a favorecer la producción de robusta en México.