Caída de bardas dañó hogares, en Veracruz; culpan a empresas de APIVER

Seis viviendas de la colonia Villa Rica 2, en la zona norte de la ciudad de Veracruz, resultaron afectadas por el derrumbe de sus bardas.



Dichas paredes los dividían con patios de maniobras de contenedores que, según los vecinos, son operados por concesionarios de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER).



La tormenta que cayó durante la madrugada deslavó la tierra y ocasionó que la estructura colapsara, rompiendo puertas, ventanas y protecciones, entrando lodo a las casas y dañando pertenencias.



"Estamos luchando contra los dueños de los patios de contenedores, desde que ellos llegaron se ha suscitado este problema; ellos hicieron sus relleno dejando al fraccionamiento Villa Rica en la parte más baja y lo que ha ocasionado es que se caigan las bardas con las lluvias, son 6 casas en total que se ven dañadas", dijo Virginia López.



La corriente del agua arrastró los escombros y lodo, que atravesaron las casas y afectaron a las de la calle de enfrente.



Este problema, que afecta a los habitantes de la calle Fina Portillo, se presenta cada temporada de lluvias pero en esta ocasión fue más grave.



"Siempre ha sucedido esto, se ha reportado y no pasa nada. Está un tráiler del otro lado, es de API, nos perjudica porque se han caído las bardas y llegó hasta acá, esto nunca había pasado, pido que se haga algo porque no vayan a querer tapar el pozo después del niño ahogado", dijo Irene Aguilar, vecina.



Aunque no hubo lesionados, si hubo daños en los muros de sus viviendas y tuvieron que sacar sus enceres para lavarlos del lodo.