Caída de dólar no se refleja en economía familiar: Analista financiero

La depreciación del dólar, no necesariamente significa que el peso se haya fortalecido, pues en la realidad esto no se refleja en la economía de millones de familias."Estados Unidos toca la recesión a nivel mundial y el dólar se ve afectado, pero también el tipo de cambio en México que llega a 19 y pudiera parecer una buena noticia para los importadores no así para los exportadores", señaló el analista financiero Enrique Trueba.Lo del peso, dijo, es un espejismo porque no se resuelve en la economía de los mexicanos, la economía vive la cuesta de enero y afecta el bolsillo de los ciudadanos.Los alimentos, agregó, continúan subiendo, así como los insumos y hasta el desabasto. Parece ser que se soluciona en este primer semestre la cadena de abasto, pero vamos a tener un primer semestre difícil con tasas de interés altas y esto favorece al tipo de cambio.Estamos recibiendo una cantidad importante de dólares que llegan de manera temporal, agregó, aprovechando las tasas que está pagando México.Estamos recibiendo una muy buena cantidad de dólares adicional a las remesas, que cada mes están rompiendo los históricos y que hoy por hoy, están por encima de los 5, mil millones de dólares.Hay un tipo de cambio muy interesante para los mexicanos, pero el reto del 2023 es no entrar en recesión y si entramos, ahí nos va a pegar en el empleo y en los precios de los básicos, lamentó.