Caída de PIB, por T-MEC, pago de deuda y desaceleración: Secretaria de Economía

Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que el Producto Interno Bruto (PIB) del país disminuyó 0.1% en 2019, la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, atribuyó esta situación al menos a cinco factores, entre los que destaca la expectativa en la que quedó el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).



Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Márquez indicó que otros factores que provocaron el estancamiento del PIB fueron la alta tasa de interés en el país, el rezago en el ejercicio del gasto público, el pago de la deuda y la desaceleración de la economía global.



Este jueves, el INEGI informó que el PIB sufrió su primera caída en 10 años para un inicio de sexenio, pues esto no ocurría desde que Vicente Fox estaba en la Presidencia.



Graciela Márquez dijo que uno de los motivos fue que el país tuvo varios “inversionistas expectantes” el año pasado; es decir, sujetos que no invirtieron su dinero en México debido a que aún no se aprobaba el T-MEC en Estados Unidos y Canadá.



A pesar de esto, Graciela Colín se mostró confiada en que en 2020 se podría revertir esta situación, pues la incertidumbre del tratado de libre comercio “prácticamente está resuelta”, además de que la inflación quedó dentro del rango que fijó el Banco de México, el peso se ha mantenido estable y la inversión podría llegar.



“Las finanzas públicas sanas son otro factor que ayuda a generar confianza entre los inversionistas nacionales y extranjeros”, dijo la Ssecretaria, quien destacó que entre los ciudadanos habrá un impulso del consumo.