Caída de poste de luz genera pérdidas a comerciantes de Coatzacoalcos

Cuantiosas pérdidas económicas a comerciantes ha dejado la falta de atención a la caída de un poste de luz en la colonia Playa de Oro, de Coatzacoalcos, desde el viernes 23 de diciembre.Principalmente vendedores de alimentos en el giro de mariscos, detallaron que sus comercios están cerrados desde el viernes, lo que ha provocado que sus productos perezcan además de que su inversión para estas fechas termine en la basura a consecuencia de no poder comercializar.Aunado a lo anterior, señalaron a los trabajadores de la Comisión Federal por cometer actos de vandalismo, pues el día de la caída llegaron para llevarse el cableado que los comerciantes habían comprado para mejorar su servicio, y no lo quisieron devolver."Hicieron actos de vandalismo, se llevaron los cables de las mufas. Vieron que es cobre y se lo llevaron, les dijimos oye dame mi cable y dijeron no te lo puedo dar porque es de Comisión; y le digo, no, ese cable nosotros lo compramos porque es aluminio el que ustedes ponen. Imagínate un tramo de aquí hasta allá en cuánto sale y para que ellos lo vendan y ya llevamos 4 días sin trabajar aquí", afirmó un comerciante de mariscos.Así como el poste de la calle Mirador, otros más a lo largo de la colonia están en malas condiciones y por ello los afectados temen que en el transcurso de los días y con el paso de más frentes fríos estos sigan cayendo y afectando a los habitantes.Por tal situación, indicaron que han pensado en "tomar" malecón costero para manifestar su inconformidad y ser por fin tomados en cuenta."Nosotros como somos una colita nos afecta en cuanto hay nortes, la única forma en que nos atiendan es manifestarse afectando a otras personas, solo así te hacen caso, Comisión no deja otra alternativa porque nos abandona", señaló.Y es que fue el 23 de diciembre cuando el poste de luz se cayó por las fuertes ráfagas de viento del frente frío número 19 y hasta este lunes 26 seguía sin ser atendido y muchos vecinos sin energía eléctrica.