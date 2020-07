Caído en crisis, sacerdote de Córdoba con COVID-19 clama apoyo para tratamiento

El sacerdote Jorge Morales Baigen, vicario de la parroquia “San José” de Córdoba, ubicada en la colonia Buena Vista, urgió a la población apoyo para juntar 100 mil pesos y poder terminar su tratamiento médico tras contagiarse COVID-19.



"Apelo mucho, hermanos, a su generosidad, ojalá me puedan ayudar. Créanme que económicamente ahorita estoy muy mal. Esta primera etapa del tratamiento me ha absorbido el muy poco dinero que tenía de mis ahorros personales pero desafortunadamente ya me lo he acabado".



“Ojalá puedan ayudarme, se los pido de corazón, se los pido con el corazón en la mano, ojalá puedan ayudarme”, dijo en un video que difundió por redes sociales.



De acuerdo al padre, tras la primera etapa del tratamiento, ahora requiere 4 inyecciones de 25 mil pesos cada una.



El fármaco al que se refiere es Actemra (tocilizumab) que al inicio de la pandemia costaba 9 mil 724 pesos y hoy se comercializa entre 19 mil y 25 mil pesos.



“La garantía es que después de ello podré reactivarme y reiniciar mis actividades como anteriormente”, dijo.



Apenas el pasado fin de semana falleció el sacerdote Antonino Ameca, de la parroquia de San Miguel, también en Córdoba, tras dar positivo a COVID-19.



Hasta ahora, la Diócesis de Córdoba no se ha pronunciado sobre el caso de Morales Baigen, sin embargo, compañeros sacerdotes confirmaron que sí está enfermo y solicita ayuda.