Cajeros automáticos solucionarán larga fila en banco Bienestar de Coatza: Delegado

Ante las largas filas que se generan en el banco del Bienestar del centro de Coatzacoalcos en las fechas en que cobran su pensión los adultos mayores, el delegado federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aseveró que el problema se solucionará en breve con la operación de cajeros automáticos.Aunque estos aún no han podido ser instalados por la falta de los mismos en el mercado internacional, dijo que no se han detenido en la bancarización migrando a los beneficiarios del apoyo de City Banamex a la institución de gobierno.“Ya ahorita tenemos todas las tarjetas, pero lo que no tenemos son cajeros, en muchos lados el internet tiene que llegar, falta el personal, o sea no es nada más la obra civil, la obra civil es parte, hay que garantizar que haya luz, agua, internet”, mencionó.Aunado a ello dijo que esos temas los están resolviendo porque son muchos los beneficiarios y ante eso la solución es organizarse."No voy a mentir que hagamos una forma de ver cómo porque no hay recursos para eso, pero algo se me va a ocurrir, pensé en sombrillas y banquitos que tengan los servidores para la gente, si alguien me escucha y quiere colaborar y lleva banquitos y sombrillas se le va a agradecer, se alojarán los tiempos y ritmos, la forma de atender, es toda una logística a nivel nacional y estatal", insistió.Comentó que en el caso del banco de Bienestar en Villa Allende, espera que ya entre en operación antes del 21 de marzo, con lo que podrán cobrar en la institución los que reciben el apoyo federal.El funcionario encabezó un evento de entrega de tarjetas del Bienestar en Coatzacoalcos, dijo que el 20 de enero habrán concluido con el cambio de tarjetas en el cobro de la pensión.“Ya estamos logrando la bancarización plena en Coatzacoalcos de 11 mil tarjetas de Citigroup Banamex ya migramos al día de hoy más de 6 mil 500, las que restan las tenemos que hacer de aquí al 20”, finalizó.