Calculan al menos 25 mil desempleados del sector de la construcción en región de Xalapa

Dirigentes de asociaciones empresariales alertan de un incremento en pérdida de empleos en el comercio y la industria de la construcción.



El presidente de la Asociación de Constructores del Estado de Veracruz (ACEVAC), Rafael Núñez Landa, refirió que calculó el desempleo en al menos 25 mil trabajadores, desde peones a maestros.



"Prácticamente nos quedamos sin trabajo y nos quedamos sólo con el personal administrativo y no menos de 25 mil maestros albañiles, ayudantes, peones, herreros, fontaneros, electricistas en Xalapa y los municipios alrededor andan sin trabajo y andan todos los días en busca del sustento de sus familias", dijo.



Anticipó que aun con un regreso a la normalidad en junio, la industria de la construcción resentirá un plazo de dos o tres meses para "regularizarse", toda vez que las licitaciones se publican a "cuentagotas".



Dijo que hay muy poca en activo y por lo tanto, confían que las empresas emitan sus licitaciones.



Mientras que el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Bernardo Martínez Ríos, admitió que un 35 por ciento de los 3 mil comercios asociados a la organización despidieron a sus trabajadores.



"Veracruz no pasa por el mejor momento por la contingencia y nos hubiera gustado no estar en los indicadores que traemos y podernos haber reactivado lo más pronto posible pero entendemos que las condiciones no están dadas y tenemos que esperar a que vaya mejorando esta parte", dijo el dirigente.