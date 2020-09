Calculan mil 500 negocios cerrados por contingencia, en región de Orizaba

En lo que va de la pandemia han cerrado alrededor de mil 500 negocios en la región y se han perdido aproximadamente 4 mil 500 empleos, indicó Francisco Jiménez Haces, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Orizaba.



Mencionó que estos cinco meses de cierre les afectaron y a la fecha las ventas siguen caídas, entre un 30 y 35 por ciento.



Indicó que el panorama que se vive es desolador, pues no ven cómo pudieran incrementar sus ventas y recuperarse, ya que aunque algunos abrieron, la gente no acude.



Comentó que de los cierres de negocios que se han dado en los 16 municipios que les corresponde atender, hay algunos que cerraron sus cortinas definitivamente, algunos más están abriendo por días, de lunes a viernes o de jueves a domingo, pero todo esto ha generado un fuerte desempleo.



Explicó que éste se estima en alrededor de 4 mil 500 personas que han perdido su fuente de trabajo, pues cada empresa tiene de 3 a 4 trabajadores.



Detalló que el giro más afectado ha sido el de la venta de alimentos, las boneterías pequeñas y tienditas.



Sobre las sanciones que se han aplicado a negocios por no cumplir con las medidas sanitarias, consideró que debe haber una responsabilidad para cuidar la salud de los ciudadanos y del mismo personal y así se comprometieron ante el ayuntamiento, por lo que están de acuerdo en que se les sancione conforme a derecho.