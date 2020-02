Calculan que sin "puentes" se perdería más de 20% de turismo en zona conurbada

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestara la intención de presentar una iniciativa para eliminar los “puentes” vacacionales, el presidente de la asociación mexicana de hoteles y moteles en la conurbación Veracruz-Boca del Río, Sergio Lois Heredia, dijo estar en contra de esto.



Señaló que a nivel nacional, varias cámaras empresariales ya se han pronunciado en contra de esta iniciativa, pues aseguraron que afectará severamente al sector turístico.



"Ojalá no suceda, no estamos a favor de eliminar los ‘puentes’. Ojalá no se dé como tal. Nos interesa que las nuevas generaciones conozcan la historia pero creemos que no es la manera. A nivel nacional, se dará un posicionamiento al respecto también (...) afectaría mucho, es un sector muy golpeado. No estamos para recibir estos ‘golpecitos’; esperemos que quepa el diálogo", señaló.



El empresario indicó que si lo que busca el Presidente es evitar que los menores no sepan los motivos por los cuales se da un puente vacacional derivado de un día festivo, es necesario modificar los planes educativos y mejorar la preparación de los jóvenes en las aulas.



Advirtió que en caso de que esto ocurra, en la conurbación se perdería más del 20 por ciento en lo que respecta a la llegada de turismo.