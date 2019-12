Califican a Gobierno de “incongruente” por promover espectáculo de pirotecnia

Un espectáculo masivo de pirotecnia resulta incongruente para un Gobierno Estatal que ha implementado políticas públicas para proteger al medio ambiente, consideró Sergio Armando González, presidente del Comité de Vigilancia Ambiental Earth Mission.



El activista recordó que el uso de pirotecnia es un riesgo para la ciudadanía, desde su fabricación hasta la aplicación de la misma.



"Es algo errado ante la política ambiental que está manejando el Gobierno del Estado (como las políticas de uso plástico de un solo uso, leyes contra el maltrato animal); es una incongruencia cuando el Gobierno del Estado promueve el uso de la pirotecnia", dijo.



Por ello, reiteró que se trata de un acto incongruente y que debería evitarse pues recordó que se afectan gravemente a los animales.



"No es correcto, los gobiernos deben ponerse a la altura de lo que la sociedad demanda. La sociedad pide el no uso de la pirotecnia por el daño al medio ambiente, a las mascotas y a las personas sensibles".



Por último, el activista consideró que también es incongruente que el Gobierno del Estado vaya a actuar en contra del Acuario de Veracruz por la posible afectación contra los animales a causa de la luz y el sonido provocado durante un festejo al interior de este recinto, pero se promueva la realización de actos masivos de pirotecnia.



"Pedimos y exigimos que sean cancelados estos eventos, la sociedad no lo queremos, es contaminación auditiva y visual", finalizó.