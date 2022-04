Calle Sayago de Xalapa será rehabilitada tras 50 años de no recibir mantenimiento

Con recursos del Fondo de Recursos Fiscales inició la rehabilitación integral de casi 2 mil metros cuadrados de la calle Sayago, una vialidad primordial para la ciudad que no había tenido una intervención de este tipo en 50 años, informó el director de Obras Públicas, Guillermo Ávila Devezze.El funcionario detalló que los trabajos de Sayago abarcan el tramo de San Roque a Xicoténcatl, en donde se modificarán las banquetas de modo general y reconstruirán las losas de pavimento dañadas pero dejando libre en todo momento los cruces de Sayago con estas dos calles.Explicó que los alcances de los trabajos comprenden la demolición de banquetas, guarniciones y el concreto del arroyo vehicular que se encuentra en malas condiciones, así como la rehabilitación de los registros de drenaje sanitario, agua potable, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Teléfonos de México (TELMEX) que se tienen en banquetas y la propia calle.Además, se renivelarán y sellarán los tragatormentas, se reubicarán postes de línea eléctrica, alumbrado público y telefonía para lo cual se trabajará en coordinación con la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS), CFE y TELMEX, para que el personal acompañe el proceso de obra, se verifique que todo esté dentro de norma y los servicios funcionen adecuadamente.Como parte de los trabajos, agregó, las banquetas se ampliarán y se reconstruirán con las nuevas normas de accesibilidad para darle mayor importancia al desplazamiento peatonal y facilitar el tránsito de las personas con discapacidad.“En total se pavimentará en Sayago una superficie de mil 999 metros cuadrados con una longitud de 223 metros, se colocará una base hidráulica de 20 centímetros de espesor que mejorará el soporte para el pavimento y la adecuación de las banquetas comprende mil 114 metros cuadrados”.También se instalará una membrana de polietileno para aislar la humedad de lo que es el pavimento y se tenderá un concreto de 18 centímetros y la resistencia recomendada para una calle que tiene el peso vehicular de Sayago.Aunado a ello, se colocarán algunos árboles y pasto en las jardineras que se tendrán por la ampliación de banquetas y la señalización de tránsito preventiva y restrictiva horizontal y vertical.El Director de Obras Públicas dio a conocer que se tiene considerado un tiempo de ejecución de 90 días si no ocurre algún imprevisto, ya que hay que recordar que se trata de una calle antigua que posiblemente tenga canales o presente cierta circunstancia que pudiera desfasar el periodo de entrega.Expuso que en la socialización del proyecto, apoyó personal de la Dirección de Participación Ciudadana y se tiene coordinación con la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado y la de Desarrollo Urbano para orientar el flujo vial, de manera que se afecte lo menos posible a las personas que habitan o trabajan en la zona o a quienes normalmente circulan por ahí.Guillermo Ávila confió en que con el respaldo de los vecinos y el Comité de Contraloría Social que se constituyó se tendrá el apoyo no sólo para la construcción sino en un momento dado para la conservación de esta obra.Finalmente, solicitó a la ciudadanía su comprensión por las molestias temporales de los trabajos que dejarán un beneficio colectivo en materia de movilidad, cambio de la imagen urbana y modernización de la calle, con respeto a sus antecedentes históricos.