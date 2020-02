Calles de Córdoba, casi desiertas tras sábado de balaceras y terror

Tras el sábado de balaceras entre policías y grupos criminales, las calles de Córdoba lucen casi desérticas este domingo: varios comercios anunciaron el cierre de sus puerta hasta el lunes y la gente decidió no salir por temor a que algo les suceda.Si bien no hubo algún "toque de queda" por parte de autoridades luego de los ataques armados que dejaron cuatro policías muertos , la misma ciudadanía decidió no salir."La vida nocturna en Córdoba se extingue", dijo al respecto Luis Paz Morán, empresario del sector de bares y cantinas.Y es que la mayoría de los bares no dieron servicio bajo el argumento de que no había que exponerse.Los taxistas también decidieron dejar de dar el servicio a temprana hora, sólo a clientes y conocidos, aunque se reportó que algunos abusaron en las tarifas.Hasta ahora la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) no ha emitido postura alguna tras lo ocurrdio y los empresarios se niegan a hablar de inseguridad, pues tienen temor, enfatizó Paz Morán.Asimismo, lamentó que el Gobierno del Estado no esté trabajando de manera coordinada con el municipio, por lo que urgió hacer algo o Córdoba será “tierra de nadie”.