Cámara de Diputados exigirá a CFE no suspender servicio por falta de pagos

La Cámara de Diputados aprobó el Punto de Acuerdo para exigir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que no suspenda el servicio de energía eléctrica a los usuarios que a causa de la pandemia del COVID-19 no han podido pagar los recibos, que reconecte el servicio y que implemente un mecanismo de diferimiento de pago de adeudos.



La legisladora federal Tania Cruz Santos manifestó que en breve la Cámara de Senadores se sumará para que sea el Congreso de la Unión quien exija a la CFE acatar el Punto de Acuerdo, de entrada suspender los cortes de energía eléctrica por falta de pago y la reconexión del servicio.



Aseveró que en estos momentos no se puede permitir que en los hogares se corte el servicio eléctrico, toda vez que el ciclo escolar 2020/2021 ha iniciado a distancia y es imprescindible la energía eléctrica.



Asimismo, dio a conocer que ayer miércoles diputados locales y federales sostuvieron una reunión de trabajo virtual con directivos de la CFE, con la finalidad de analizar la reclasificación de las tarifas de energía eléctrica para la entidad veracruzana y que se revisen los adeudos que tienen las escuelas por los cobros excesivos.



Respecto al Punto de Acuerdo aprobado, dijo que una vez que la Cámara de Senadores también lo apruebe, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortará respetuosamente a la CFE para llevar a cabo reuniones estatales donde participen legisladores federales, autoridades locales y municipales, así como representantes de la sociedad civil, con el objetivo de analizar y encontrar alternativas y soluciones a los adeudos por suministro de energía eléctrica y las suspensiones de dicho servicios en hogares; micros, pequeñas y medianas empresas; clínicas; hospitales; productores del campo; industrias; organismos de agua potable y edificios de gobierno.



También se exige a la CFE para que en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el ámbito de sus atribuciones, se revise y analice la viabilidad de establecer una estrategia para la implementación de convenios de diferimiento de pago y adeudos por concepto del suministro de energía eléctrica a los usuarios del servicio doméstico, comercial e industrial.



Los convenios estarán vigentes hasta 7 días naturales posteriores a que la autoridad competente dé por terminada la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).



Respecto a la reclasificación de las tarifas de energía eléctrica por el servicio doméstico, añadió que se busca que cuando menos en los municipios del Sur del Estado de Veracruz en donde las temperaturas son muy altas pueda haber una reclasificación de tarifas eléctricas.



Reconoció que no será a corto plazo ya que tiene que ver con la medición que hace la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y desde hace muchos años que se hay una actualización.



Así también se analizó el tema de los adeudos que tienen las escuelas ante la CFE por los cobros excesivos.