Cambian a titular de la Jurisdicción Sanitaria número XI, en Coatzacoalcos

Gerardo Bajonero Saavedra es quien ahora se encuentra a cargo de la Jurisdicción Sanitaria número XI en Coatzacoalcos, tras la salida de Alberto Artigas Sen.



Artigas Sen habría entregado su carta de renuncia en días pasados y se hizo válida a partir del 1º de agosto.



Este joven médico ingresó a la Jurisdicción número XI como titular el pasado agosto del 2019 y a casi un año en el puesto, salió presuntamente al no estar de acuerdo en algunas formas de operar al interior.



Por su parte, Bajonero Saavedra había fungido como subdirector del hospital “Valentín Gómez Farías” y finalmente fue enviado a la Jurisdicción.



En entrevista, el médico evitó hablar de los trascendidos de actos de corrupción y hasta robos al interior de la Jurisdicción y sostuvo que al tomar el cargo halló un excelente trabajo por parte de su antecesor.



"Estamos a cargo de la Jurisdicción, un excelente trabajo que hay, no tengo más información y no puedo darle detalles de nada", finalizó.