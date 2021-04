Cambian campañas políticas; candidatos ahora dependen de redes sociales: Intelector

Las campañas políticas han cambiado en este proceso electoral, aquel candidato que no esté actualizado en redes sociales o Internet difícilmente llegará a los votantes, señaló Alejandro Lara Villegas, director general de Intelector México.



Sin embargo, puntualizó que es necesario que los partidos políticos sean asesorados por expertos en el tema, no dejar sus redes en manos de familiares o amigos pues resulta contraproducente.



La estrategia debe cambiar en este proceso electoral pues en comparación con el pasado no había tanto auge de las redes sociales.



Reiteró que es necesario que los partidos políticos se asesoren en este tema, tras señalar que todo es fiscalizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y contratar a alguien que no sepa del tema podría generar problemas.



Las redes sociales más usadas por los candidatos son; Facebook, Instagram, Tik-Tok y WhatsApp, mismos que bien usados pueden llegar a miles de personas.