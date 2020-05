Cambian de penal a José "N"; esposa clama intervención del Gobernador para ubicarlo

De manera sorpresiva y sin notificación alguna, el periodista José "N" fue trasladado a otro penal por instrucciones de la Dirección General de Reclusorios. Su esposa Nora Edith Flores pide la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para conocer su ubicación.



En rueda de prensa afuera de las instalaciones de la Sala de Juicios Orales con sede en Papantla, la señora Nora Edith Flores dio a conocer que este sábado acudió al Centro de Readaptación Social de este municipio, donde el comunicador fue internado al enfrentar la vinculación a proceso por el crimen de la periodista María Elena Ferral Hernández, pero le fue informado por los custodios que su esposo fue trasladado a otro penal.



Explicó que no le proporcionaron ningún documento que avale el cambio de penal, "que no existe un papel", pero verbalmente le explicaron que fueron instrucciones de la Dirección General de Readaptación Social y de la Secretaría de Gobierno.



Ante esto, Nora Edith pide al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que intervenga y reiteró su confianza en que se aclare la situación por la que atraviesa su esposo José "N".



"Sigo confiando en usted (...) mi confianza siempre ha sido al Gobierno del Estado y para usted. Sin embargo, hoy como una prueba más de que el procedimiento de mi esposo es de manera ilegal, hoy mi esposo debería estar recluido en este penal de Papantla y no está".



Hizo el llamado al Mandatario veracruzano por el trato que recibe José "N", ya que teme por la integridad del periodista y necesita una explicación, así también conocer de su paradero.



De igual manera solicitó la intervención de organismos internacionales para la observación del caso y de igual manera a mecanismos por la defensa de periodistas ante este proceso que considera irregular, ya que siendo que enfrenta un juicio debe estar en el municipio donde le fue dictada la sentencia preventiva por un año.