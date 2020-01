Cambian fuegos pirotécnicos por drones para recibir el 2020, en China

En Shanghái, cerca de 2 mil drones sobrevolaron la ciudad más grande de China, creando esferas gigantes, textos e incluso la figura de un hombre que parecía correr.



La tradicional cuenta regresiva de medianoche también fue realizada por el enjambre de drones sobre el río Huangpu, en el este de la ciudad.



El medio de comunicación estatal CCTV dijo que la configuración del corredor ilustraba "los grandes cambios y los logros gloriosos que Shanghái ha logrado en los últimos 40 años de reforma y apertura".



Se logró a través de vastos esfuerzos de programación para coordinar los drones, en lugar de pilotos de drones individuales.



La exhibición es parte de una tendencia creciente de encontrar alternativas a los fuegos artificiales, que crean contaminación acústica y de humo y pueden ser un peligro de incendio.



Varias ciudades australianas se vieron obligadas a cancelar los fuegos artificiales en medio de la actual crisis de incendios forestales que hasta ahora ha matado a 500 millones de plantas y animales en el país.



La decisión de Sydney de celebrar el Año Nuevo con fuegos artificiales resultó controvertida, después de que más de 250 mil personas firmaron una petición para cancelar la famosa exhibición.



La demostración de aviones no tripulados de alta tecnología de Shanghái también se produce en medio de las preocupaciones sobre el desarrollo de aviones no tripulados policiales avanzados para su uso en las ciudades de China.



En noviembre, una empresa de tecnología china probó un avión no tripulado de ataque diseñado para llevar a cabo vigilancia a nivel de la calle y eliminar objetivos.



El desarrollador Tianjin Zhongwei Aerospace Data System Technology dijo en un informe que los drones son adecuados para "combate asimétrico, contraterrorismo y fuerzas especiales [operaciones] y batallas callejeras".