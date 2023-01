Cambio climático es irreversible, afirma Biólogo

El cambio climático es un problema irreversible, las acciones que se realizan por parte de diversos sectores solo ayudan a aminorar el impacto sin embargo, cada año aumenta la temperatura de la tierra y eso trae consigo sequías, incendios forestales, huracanes violentos, entre otros fenómenos afirmó el biólogo Guillermo Montealegre Quintero.Mencionó que urge emprender acciones para evitar la emisión de gases de efecto invernadero y cada municipio debe contar con un plan para lograrlo, lamentablemente no todos lo aplican.Enfatizó que el daño al planeta es irreversible por lo que consideró que cada municipio debe hacer algo no porque quieran sino porque es su obligación hacerlo."Cada municipio deberá plantearse esta situación, es una obligación, no es porque quieran, deben presentar su acciones de plan climático, desafortunadamente no se logra revertir el daño".Montealegre Quintero destacó que se están haciendo mal las cosas y somos egoístas pues nadie esta pensando en las futuras generaciones que vivirán el caos por el cambio climático generado por el calentamiento global.