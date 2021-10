Cambio Climático ¿por qué no actuamos?

Es realidad reconocida, aunque no siempre aceptada, que la actividad humana de la era industrial, desde el siglo XVIII al momento actual, es responsable del cambio climático planetario. En el recién informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, se señala con claridad que la influencia humana es la principal causante del incremento de la temperatura.Trecientos años de quema de carbón, petróleo y gas, fuentes principales de la generación de gases de efecto invernadero, han propiciado un aumento en la temperatura media global en un 1.5 grados anterior a la era preindustrial, incremento que ha propiciado cambios en el sistema de la atmósfera, océano y biósfera, los que son claros en fenómenos climáticos interrelacionados.De ninguna manera, aunque lo parezcan, son casos aislados. Todo fenómeno climático se relaciona en un complejo sistema caótico en donde una alteración en un punto propicia alteraciones en otros puntos del planeta. Así tenemos un aumento en la frecuencia de temporadas de sequía irregular (por ejemplo, CONAGUA declaró, en agosto de 2021, que en México había afectación por sequía extrema en el 80% del territorio nacional). O bien lluvias torrenciales localizadas de severa intensidad que provocan inundaciones en ámbitos urbanos y áreas rurales por el aumento impetuoso y repentino de arroyos, jagüeyes y ríos, a la par de la insolencia humana que ha construido obras en puntos que obstruyen el fluir del agua y el montón de basura que tapona drenajes diseñados, otrora, para captar cierta cantidad de agua estimada y que es rebasado.También se registra mayor ímpetu de ciclones y huracanes que causan estragos en la población, bienes materiales y agricultura (lo vivimos con el huracán Grace que, al igual que el huracán Karl de 2010, alcanzó vientos máximos sostenidos de 205 hm/h). El deshielo del Ártico, Antártico y de glaciares se calcula en 525 000 millones de hielo derretido entre los años 2000 y 2019, otro de los efectos del calentamiento global. Entre los glaciares más afectados se encuentran los existentes en Los Alpes, Islandia, región Escandinava, Tíbet, Los Andes y Groenlandia (Alaska, por dar un ejemplo de entre muchos, tuvo un sismo de magnitud 2.5 en junio de este año como consecuencia del derretimiento de glaciares provocado por olas de calor de 46 grados).No perceptible desde la playa, pero el calentamiento de los océanos es una realidad que está afectando severamente la biodiversidad y cadena alimenticia marina. Los océanos aportan el 50% del oxígeno que respiramos en el planeta gracias al proceso de fotosíntesis del fitoplancton, plancton y algas, pero esta producción se está reduciendo, afectada no sólo por el aumento de la temperatura del agua marina, sino también por los millones de desechos humanos arrojados al mar.Sumado a ello, las corrientes marinas reguladoras del clima están cambiando su dinámica por el aumento de la temperatura marina (la corriente del Atlántico conocida como Corriente del Golfo, se está desacelerando, lo que ha provocado sequías y lluvias torrenciales localizadas en países de la Unión Europea).La química del agua marina también está alterada por la absorción del dióxido de carbono (CO2) que ha ido en aumento, el cual al diluirse con el agua forma ácido carbónico, lo que mata los arrecifes de coral, plancton microscópico (base de alimentación de muchas especies marinas) y organismos formadores de conchas como ostión, vieiras, langosta, cangrejo, los cuales gozamos como platillos exquisitos (y para seguir con ejemplos, la muerte de arrecifes en el mar Caribe ya afectó grandes extensiones de litorales destruyendo un hábitat de miles de especies y una fuente de alimento humano).Pero, sobre todo está el aumento del nivel marino, lento e inexorable, que poco a poco irá cubriendo lo que hoy aún es costa con consecuencias desastrosas en todos los órdenes de la vida al provocar emigración de la población costera, pérdida de infraestructura productiva y bienes materiales, afectación a la agricultura y ganadería generadora de alimentos, conflictos políticos severos y desorganización social que incrementará estados de violencia (otro ejemplo, de los primeros casos de migración climática ya se vive en la isla Kiribati en el océano Pacífico, cuyos habitantes están emigrando hacia bases continentales como consecuencia del aumento del nivel marino que le afecta).Y qué decir de la salud: aumento de mortalidad y agotamiento por olas de calor, agravamiento de enfermedades respiratorias y cardiopulmonares, reproducción de enfermedades trasmitidas por vectores como el mosquito de la especie Aedes, desnutrición por inseguridad alimentaria y enfermedades mentales (depresión, angustia, sensación de pérdida, agresión y psicopatías).Pero, pese a conocer la situación y tener un cúmulo creciente de información que confirma la severidad de la situación y las consecuencias irreversibles del Cambio Climático, la humanidad sigue aferrada a la producción consumista que descansa en la quema de combustibles fósiles. No paramos de degradar el medio ambiente con contaminantes múltiples originados en urbes y entornos industriales (la educación medio ambiental que se imparte en educación básica parece que de nada ha servido, pues si así fuera, nuestra conducta sería otra desde hace unas tres generaciones).Continuamos neciamente con la tala de bosques y selvas (que junto al mar regulan la existencia de oxígeno, base de vida). No se quiere reconvertir la producción ganadera de tradición extensiva que, al igual de los millones de toneladas de excremento humano, liberan gas metano a la atmósfera, otro de los gases de efecto invernadero destructor de la capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioleta B causantes de melanoma de piel.El requerimiento de energía que mueve la economía, abastece la industria, es fundamental para las comunicaciones y satisface las necesidades del hogar, sigue aferrada a la quema de combustibles fósiles (como el caso mexicano) cuando tenemos alternativas para generar energía más limpia con la eólica, solar, la proveniente de mareas y corrientes marinas, así como su captación, almacenamiento, distribución y aprovechamiento mediante tecnología existente y de mayor accesibilidad.Recientemente China anunció que entró a la etapa experimental con su reactor nuclear de sal fundida con Torio (Th), paso esencial de la ciencia fundamental (teórica) a la ciencia aplicada. El método consiste en producir calor por fusión nuclear para generar calor convertible a energía eléctrica, un hito tecnocientífico que puede revolucionar la producción de energía eléctrica y, desde luego, desplazar los combustibles fósiles como relevantes, así como el abandono de la energía nuclear producida por fisión, como se hace en Laguna Verde.Si conocemos causas, consecuencias y tenemos un espectro visible futuro, entonces ¿por qué no procedemos para cambiar nuestra conducta causal del cambio climático? ¿Por qué la humanidad se aferra a un estilo de vida cuando está de por medio la civilización y sobrevivencia humana? La vida en la Tierra, nuestro único hogar, va a continuar pues muchas especies ya se están adaptando al aumento del calor terrestre, no así el ser humano cuyo pronóstico lo acerca a ser víctima de la sexta extinción, una víctima, paradójicamente, que por sí misma parece cavar su propia sepultura.