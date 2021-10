Cambio climático ya castiga al Pico de Orizaba

Aunque dejó en claro que no están los bosques del Parque Nacional Pico de Orizaba llenos de plagas, el director de esta área natural protegida, Raúl Álvarez Oseguera, reveló que se han observado algunos insectos descortezadores que no eran frecuentes en esta zona, así como algunos grupos de hongos, lo cual atribuyó al cambio climático.“Las plagas de descortezadores pueden ser importantes porque son virulentas, lo que normalmente ocurre en el volcán es que la temperatura funciona como un filtro, y es posible que una población comienza a prosperar, pero al llegar el invierno y con el frío se mueren todos.“Hay que decirle a la gente que no significa que los bosques estén plagados, sino que son manifestaciones que antes no se miraban, eso indica que sí hay un efecto del cambio climático sobre la población prosperante en el Parque Nacional Pico de Orizaba, que sería los oyameles".También, comentó, existe una presencia que poco habían tenido y registrado antes, de un conjunto de hongos que están afectando la población de pino negro en el lado del municipio de La Perla. Esto, es algo que tampoco se había registrado."Pero estamos atentos en plagas y enfermedades; estamos siempre por norma trabajando con la división de sanidad forestal de CONAFOR. Se han hecho los registros, las colectas y la identificación de los patógenos y se están iniciando trabajos de control, como esto es nuevo, estamos viendo desde cómo se controla y qué tan virulentos son".Aunque dijo que puede ser a consecuencia de las altas temperaturas del año pasado, afirma que si esta anomalía se comienza a ver con mayor frecuencia, tendrán que buscar medidas de adaptación.