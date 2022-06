Cambio de Fiscal mejoró seguridad en Veracruz; es demostrable: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que “es demostrable” que con el cambio de Fiscal en Veracruz mejoraron las cosas en materia de seguridad.Esto, al ser cuestionado sobre el contubernio de autoridades estatales con la delincuencia y acciones como el cambio del exfiscal, Jorge “N”, actualmente prófugo, por la fiscal Verónica Hernández Giadáns.“Lo de que Veracruz cambió el Fiscal, yo no sé si tenía vínculos con la delincuencia pero es evidente, probable, demostrable, que a partir de que hubo ese cambio mejoraron las cosas”.“No quiere decir que ya no haya violencia pero sí, fue notable el cambio”, señaló el Presidente en su conferencia matutina en Palacio Nacional.Reconoció que actualmente todavía existe asociación delictuosa entre autoridades y grupos delincuenciales, aunque aseveró que “cada vez menos porque no se tolera la impunidad”.Refirió que en general los acuerdos se generan de los apoyos que se dan en campañas políticas en los Estados: “Hay estados que se descompusieron porque para imponerse y hacer fraude hicieron acuerdos con grupos dedicados a la delincuencia”.López Obrador advirtió que esta situación genera tolerancia y la impunidad que se da en algunas regiones y Estados del país, lo que contrasta con la política de cero tolerancia de su administración a nivel federal.“Pero se va avanzando porque no se permite la impunidad arriba. En el Gobierno Federal es cero impunidad y cada vez es más evidente de cuándo hay corrupción y hay impunidad en autoridades locales”.“Esto se manifiesta (…) cuando no hay resultados en una Fiscalía estatal, cuando en vez de disminuir los delitos aumentan”, señaló.