Cambio de fiscal retrasa caso de fraude a expolicías intermunicipales de la zona norte

El representante jurídico de los exintegrantes de la extinta Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla, Ader Óscar Juárez Téllez, acusó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de seguir dilatando la investigación sobre la supuesta falsificación de sus firmas para poder cobrar los cheques de la liquidación luego de ser despedidos en 2015.Y es que indicó que la fiscal que lleva el caso, María Angélica Chávez Carrillo, renunció y aunque la investigación se asignará a otro funcionario ministerial, estos cambios detienen las indagatorias.“Ellos me dicen que no (hay dilación), que asignan otro. Pero para nosotros que estamos viajando constantemente a Xalapa, me dicen que hay que comprobar las pruebas para que ya salga la resolución pero va a ser tardado. Son dos años y cuatro meses (de haber interpuesto la denuncia) y la lucha lleva más de ocho años”, comentó en entrevista.Además, comentó que han solicitado audiencias con la fiscal Verónica Hernández Giadáns para que acelere el proceso indagatorio sobre este hecho, sin lograr una respuesta afirmativa.“Esperemos en Dios que no pierdan la carpeta y que se haga justicia por los compañeros que llevaban más de 30 años de servicio en la SSP”, comentó Juárez Téllez.Dijo que la mayoría de los 400 expolicías de esta corporación son personas de la tercera edad, algunos con más de 70 años, que ya padecen enfermedades crónico-degenerativas y otros padecimientos de salud y que la falta de un pago por prestar sus servicios los deja en un estado de vulneración.“Ahorita traje cinco actas de defunción de (compañeros que fallecieron) el mes pasado”, abundó al acotar que hay tres trabajadores actualmente en la SSP que en su momento formaban parte del área que emitió los supuestos cheques de liquidación.“Cuando fuimos a La Torre con Ulises Rodríguez Landa, titular de la Unidad Administrativa, se encontraban tres trabajando. Estuvimos indagando y los cambiaron de área administrativa. Ya no están en las direcciones pero siguen trabajando para el Gobierno del Estado, en la SSP”, denunció.Narró que estos supuestos cheques que entregaron a los exuniformados fueron cobrados en Banorte y acotó que la información más reciente que tienen es que la Fiscalía Anticorrupción solicitó a la banca nacional las pólizas de los mismos para poder cotejar la falsificación de las rúbricas.“Derechos Humanos de la SSP tiene copias de las pólizas de los cheques y no se puede equiparar para sacar un laudo a favor, porque son copias. Necesitan la póliza original que se firmó”, comentó.Lamentó que como víctima de este hecho no se haya aprehendido o vinculado a proceso a algún exfuncionario del sexenio de Javier Duarte; pese a contar con las pruebas de la irregularidad.El litigante cuestionó que hace aproximadamente cuatro meses les asignaron un defensor de oficio, debido a que no se podían representar a sí mismos pero hasta el momento no se han podido reunir con éste.También señaló que debido a que hay mujeres afectadas con esta situación, acudieron al Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), el cual se declaró incompetente para actuar; al igual que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), quien sólo les ofreció enviar exhortos a la FGE para que respondan rápidamente a su reclamo.