Cambio de género en credencial del INE fue fácil: Aurora Antonio 

En la región sur de Veracruz al menos 250 personas han cambiado su género en sus identificaciones oficiales, mencionó Aurora Antonio Arroyo, quien este jueves tramitó su cambio de género en su identificación oficial ante el Instituto Nacional Electoral (INE) Coatzacoalcos.La joven trans, modificó apenas hace un mes su acta de nacimiento y ahora con el INE acorde al género con el que se identifica, por lo que podrá llevar a cabo sus trámites sin trabas ante cualquier dependencia.Ella nació siendo hombre, sin embargo, desde hace 12 años se identifica como Aurora y ahora ya lo es ante la sociedad de manera legal.El trámite, dijo, es fácil y gratuito. En Coatzacoalcos ella y al menos otras 3 personas han llevado a cabo su cambio de género en sus documentos oficiales, asimismo detalló que son más los hombres quienes cambian de género."Hacer los trámites ha sido muy fácil, fue más difícil llegar a las instalaciones por todas las especulaciones que se tienen respecto al trámite de que es costoso o largo, eso desanima a ir, pero cuando fui me di cuenta que no tiene costo y que sí somos bien recibidas", externó.Recordó que ahora que tendrá su INE con su nuevo género, podrá llevar a cabo una vida sin tantas trabas."La desventaja es que para poder desempeñarte en cuestiones laborales algunas empresas te marginan porque no encajas en lo que dicen los documentos, otra de las cosas es que es incómodo que te llamen por tu nombre de varón y que la gente cuchichee, uno no es payaso, ni tampoco vienes a dar una función, entonces para mi es cómodo que me llamen por Aurora porque desde los 21 años comencé a llamarme así", sostuvo.