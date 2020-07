Cambió la percepción que Trump tenía de migrantes mexicanos: AMLO

Al manifestar que valió la pena el viaje a Washington para reunirse con su homólogo Donald Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el mandatario estadounidense ha cambiado la percepción y discurso que tenía de los migrantes mexicanos, y ahora, aseguró, reconoce los aportes de esta comunidad a esa nación.



En entrevista concedida a Telemundo en la escala que realizó en Miami, Florida, antes de llegar a la Ciudad de México, el Ejecutivo federal señaló que esta visita era necesaria e importante para celebrar la entrada en vigor del T-MEC porque permitirá reactivar la economía de los tres países.



El mandatario reveló que no invitó al presidente Donald Trump a visitar México porque ya se vive un proceso electoral por la presidencia de Estados Unidos y las convenciones del Partido Demócrata y del Partido Republicano se realizarán el próximo mes “y nosotros no nos metemos en eso, eso es un asunto que tienen que decidir los estadounidenses”.



-“En los discursos dijeron amigos y en esta amistad que ustedes tienen usted ha abogado por la imagen de los mexicanos, sabemos lo que él ha dicho en el pasado de nosotros…”, se le preguntó.



-“Sí, pero no hay nada fijo, siempre se evoluciona, la política tiene que ver con las circunstancias y la política también es tiempo, política es tiempo. En un momento, el presidente Trump tenía una visión sobre los paisanos mexicanos, yo en su tiempo también cuestioné ese pensamiento, esa forma de trato hacia nuestros compatriotas, pero ya es distinto, han pasado los años, hemos tenido un buen entendimiento, él ha cambiado completamente su discurso”.



López Obrador señaló que suscribió las palabras que dijo el mandatario estadounidense referente al aporte que hacen los migrantes mexicanos en la Unión Americana “porque fue un discurso de reconocimiento a lo que los mexicanos han aportado al desarrollo de esta gran nación.



El Ejecutivo federal reveló que no invitó a Donald Trump visitar México porque el país vecino se encuentra en un proceso electoral y el próximo mes habrá convenciones de los dos partidos.



“Tampoco en eso nosotros nos metemos, ese es un asunto que tiene que decidir los estadounidenses. Lo que sí puedo comentar es que es muy buena la relación con el presidente Trump y como lo dije ayer, nos ha dado trato de amigos, no de vecinos distantes, ha habido un trato muy respetuoso y yo veo muy bien las cosas.”.



Manifestó que haber viajado en Washington no significa que vaya a cambiar la política que ha fijado su gobierno en materia exterior.



“Yo sostengo que la mejor política exterior es la interior, si estamos bien en México, nos van a respetar afuera, no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa, pero esta visita era necesaria muy importante, sobre todo por la pandemia que precipitó la crisis económica mundial y nosotros necesitamos, tanto Estados Unidos como México y otros países reactivar pronto nuestras economías”.



Recalcó que la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá es una oportunidad para las tres naciones porque permitirá reactivar la economía para que haya empleos y bienestar.



“Salir a flote, salir adelante ante la crisis, entonces por eso me importaba mucho esta visita y creo que el presidente Trump también lo ve de esa forma”.



Andrés Manuel López Obrador calificó a los 38 millones de mexicanos que residen en la Unión Americana como “héroes vivientes” debido a que por la falta de oportunidades y de trabajo “arriesgando todo, se vinieron acá y han salido adelante y ahora como paradoja y como bendición ellos envían remesas a nuestro país del orden de 35 mil millones de dólares al año”.



“Yo ayer en mi discurso hablé de eso de qué ya la comunidad mexicana en Estados Unidos, incluyendo a los hijos de mexicanos, que ya nacieron en Estados Unidos, es de 38 millones de personas, es una comunidad muy fuerte, que contribuye mucho, que apoya a el desarrollo de Estados Unidos y ya eso está haciendo reconocido por el gobierno de Estados Unidos y por el presidente Trump y eso me da mucho gusto”, agregó.