Cambios como la creación del INSABI, deben ser para avanzar: Sacerdote

El vocero diocesano, sacerdote Helkyn Enríquez Báez, dijo que la renovación en materia de salud con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), no debe ser solo un cambio de nombre, sino que tiene que ser una condición para mejorar, para que queden atrás las carencias y defectos que había en el sistema.



"Pero tal parece que no es así porque la misma comunidad advierte una realidad hacia atrás. Las instituciones se pueden reformar o renovar, pero esto tiene que ser para avanzar, evolucionar, pero no para ir en retroceso y mucho menos cuando estamos hablando de algunas instituciones que inciden directamente en bien comunitario como la educación o salud".



Añadió que el tema de la salud es vital porque de éste depende la vida y se tiene que poner puntual atención en las familias que son vulnerables es decir aquellas que para recibir un servicio particular tienen que hipotecar casas, vender terrenos, endeudarse con prestamistas que les cobran intereses elevados.



Por ello dijo que es necesario hacer una revisión para que se tenga una opción preferencial por los que menos tienen, pero real no sólo en el discurso demagógico. "Recordemos que para muchos la misma vulnerabilidad económica les provoca ciertas enfermedades y deben ser atendidos; el Papa Francisco ya lo dijo que se debe de evitar la cultura del descarte y es que en la actualidad los hermanos vulnerables parecieran descartables".