Cambios de horario en escuelas por frío lo determinará Gobernador: Zenyazen

El secretario de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, recordó que las escuelas saldrán de vacaciones este 16 de diciembre y regresarán a clases el 6 de enero del próximo año, por lo cual requerirían la ayuda de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para evitar robos en los planteles educativos como ocurrió durante la pandemia, además, señaló que cambios de horario en las escuelas por la temporada de frío dependerían del gobernador Cuitláhuac.“Si, es importante, nosotros siempre tenemos una ruta muy clara para el tema del cuidado de las escuelas. Incluso hoy lo platicábamos con la Secretaria de Educación Pública, porque por ejemplo, en algunos CAM en la zona del Puerto de Veracruz se robaron hornos donde los chavos aprenden panadería”, refirió.El secretario lamentó este tipo de acciones, sin embargo, destacó que ante esta situación les fue recuperado el equipo a los estudiantes; “es algo lamentable y muy muy cruel el hecho de que se robaron la tubería de gas, la instalación eléctrica, los hornos y que nosotros tuvimos que entrarle para ahora dar nuevamente lo que requieren nuestros estudiantes para aprender este tipo de acciones que son importantes para su vida diaria”.Debido a las fechas, Zenyazen señaló que los cambios de horario en las escuelas por la temporada de frío dependerían del gobernador Cuitláhuac.“Primero que nada tenemos que ver la valoración. Ustedes saben que esto siempre lo determina el señor Gobernador, estaremos muy al pendiente de los frentes fríos, lo que se viene, pero siempre ustedes saben que hacemos una valoración muy responsable y más que nada por el tema que traemos de recuperación de aprendizajes, el tema del rezago. Ayer en la comparecencia lo hacía yo mención y qué bueno es parte de esta ruta que traemos tanto en educación básica y en educación media superior”.El funcionario recordó a la ciudadanía que los horarios en la Secretaría permanecerían con normalidad, puesto que aún durante las festividades se mantendrá una guardia.“En la SEV siempre se queda con guardia, ya tiene cuatro años que no me voy de vacaciones, cinco años, pero nosotros siempre nos quedamos a trabajar. Yo trabajo hasta el 24 hasta luego el 31 mismo y siempre estamos pendientes de todos los trámites, de todo lo que viene, siempre estamos ahí. Las delegaciones también siempre están abiertas. Nosotros no nos vamos de vacaciones, se van de vacaciones las maestras, los maestros y en este. Caso los estudiantes, pero nosotros como funcionarios no”, concluyó.