Cambios de humor y estrés en exceso pueden provocar trastornos mentales: especialista

Es de suma importancia que la población en general cuide su salud mental para prevenir enfermedades y trastornos que pudieran afectar su equilibrio psicológico y estabilidad emocional, señaló la doctora Julissa Ibáñez Ruelas, psiquiatra del Hospital General de Zona Número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte.Expresó la importancia de prestar atención a los estados de ánimos y/o emociones, detección de cambios de humor drásticos, como conductas violentas o sentimientos de vacíos y estrés en exceso, que pueden provocar trastornos mentales más complejos, e incluso, ocasionar el aislamiento de la persona.“Es importante estar alerta y buscar ayuda especializada en caso de no saber como controlarlo, para evitar males mayores”, añadió la especialista en salud mental.Destacó la importancia de realizar ejercicios mentales y encontrar momentos de ocio para liberar cargas de trabajo o estrés que pudieran colocar a la persona dentro de situaciones poco favorables, ya que el camino para procurar una buena Salud Mental comienza con la responsabilidad del individuo y deseo de sanar.Dijo que existen diversas técnicas o acciones que se deben considerar para conseguir un equilibrio emocional, algunas pueden ser: el manejo de estrés, cuidar la salud física, ser consciente de las emociones y reacciones, pensar antes de actuar, expresar los sentimientos de manera apropiada, conectarse con otros, así como reconocer cuando algo está mal con uno mismo y el sentir propio.“Ser emocionalmente saludable no quiere decir estar feliz todo el tiempo, significa que el individuo es consciente de sus emociones positivas o negativas y que puede lidiar con ellas, detectando el momento justo para acudir con un especialista”, recalcó la psiquiatra.Finalmente, recordó la importancia de prestar atención a las conductas de adolescentes o personas que expresen el deseo de cometer actos suicidas, recomendando no juzgar y brindar el apoyo emocional, aunque no se tenga completo entendimiento del sentir de la otra persona, como también el intervenir de inmediato con un especialista en salud mental en su unidad médica más cercana, concluyó.