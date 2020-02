Cambios en Infonavit afectaron obra civil y ventas del ramo ferretero: empresario

Los cambios que se han tenido en el Infonavit han incidido en que a la fecha no haya mucha obra civil, indicó Raymundo Reynoso Meneses, empresario del ramo ferretero.



Mencionó que al momento ese instituto no ha liberado grandes recursos, lo que se ha reflejado en que los constructores no hayan desarrollado vivienda en un alto volumen.



Debido a ello, expuso, este sector ha apostado a proyectos más chicos o bien de remodelación, a fin de tener actividad.



Señaló que afortunadamente, aunque en muy poco, los ayuntamientos de la zona han tenido actividad, pero no se ve porque se trata principalmente de obras de infraestructura, pero en la medida en que trabajen y solventen las necesidades primarias de su población podrán emprender proyectos de más envergadura.



En este aspecto, indicó que los ayuntamientos de Orizaba e Ixtaczoquitlán se ubican como punta de lanza, por lo que en la zona se tiene una mejor situación.



Agregó que se espera que conforme avance el año se vaya teniendo más proyectos tanto municipales como los que se puedan generar en obra civil, en lo que se espera que incida favorablemente el que hasta ahora no se ha tenido un aumento importante en los precios del acero y el cemento, ya que éstos han sido conforme a la inflación.