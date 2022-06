Camila María gana pase a Olimpiada Nacional de Conocimiento infantil y conocerá a AMLO

Camila María López Bartolo, alumna de 6to grado en la primaria Reforma Educativa Liberal, conocerá al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de haber obtenido el pase nacional a la Olimpiada de Conocimiento Infantil 2022.Orgullosa de su logro, la joven porteña aseguró que para ella no ha sido difícil el estudio y al contrario la llena de orgullo representar a su Estado a nivel nacional."Yo siempre tuve la facilidad para los trabajos escolares, el estudio y también me gustaba, me gusta aprender, conocer cosas nuevas, entonces la verdad mi vida como estudiante no es tan tediosa, hasta la competencia. Ha sido mucho el trabajo y el esfuerzo y la dedicación en este proyecto, tengo a mi mamá, maestros y abuelo y he puesto la dedicación y el trabajo para esta oportunidad. Ha sido duro y estresante, pero al oír mi nombre es pura felicidad", dijo.Es por ello que envió un mensaje a los estudiantes de primaria para poner empeño en sus actividades académicas, pues aseguró que la recompensa del final es invaluable."Creo que esta fue una gran oportunidad, creí que sólo sería un reconocimiento, pero ahora resulta que veré al presidente. Yo le diría a los alumnos que no desaprovechen las oportunidades y lleguen hasta el final, que se esfuercen porque no será todos los días, sólo serán unas semanas de estudio y si logran llegar hasta el final, las recompensas serán innumerables", añadió.Dayra Luz Bartolo García, madre de Camila, se dijo orgullosa de los logros de su hija y reveló que de Coatzacoalcos son 3 los niños que obtuvieron el pase y conocerán al presidente.Aseguró sentirse orgullosa de los logros de su hija y abundó que aunque el estudio no es algo fácil, su hija lucha todos los días para hacer lo que más le gusta.Por su parte, Juan Nicolas Huiez Dzuc, director del plantel, relató que la selección de Camila fue muy reñida pues aseguró que en su escuela hay muchos niños sobresalientes.Tras saber que la menor ganó el pase al nacional, esta semana se hizo un homenaje en su honor.