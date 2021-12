Camión provoca caída de mujer motociclista en avenida del puerto de Veracruz

En la avenida JB Lobos, al poniente de la ciudad de Veracruz una mujer en motocicleta se derrapó en su motocicleta y se provocó severos golpes, tras invadirle carril un camión urbano, al parecer de la ruta Alcocer, a la altura del distribuidor vial de hacia el aeropuerto Heriberto Jara Corona.Esto se dio este martes por la noche en la citada avenida JB Lobos y Árbol de La Libertad en la colonia La Pochota. Una mujer circulaba en su motocicleta cuando se le cerró un urbano, según de la ruta Alcocer, haciéndola perder el control.La mujer por el pavimento mojado derrapó con su unidad y terminó sobre la carpeta asfáltica con golpes en la cadera y las piernas. Algunos aseguran que el urbano si le pegó a la mujer motociclista.Los vecinos de la zona acudieron a darle los primeros auxilios, pidiendo una ambulancia de la Cruz Roja. Debido al exceso de servicios de emergencia, pasaron casi una hora y no llegaban, pidiendo el apoyo de otra agrupación.El personal de la agrupación SMAE arribó desde la zona de Medellín para darle los primeros auxilios en el punto, pero como no cuentan con ambulancia, los familiares de la agraviada la canalizaron a un hospital en su carro particular.La zona mientras tanto quedó asegurada por elementos de la Guardia Nacional hasta que la lesionada fue retirada, haciéndose cargo de la motocicleta la familia, pues el perito de Tránsito Municipal no tomó conocimiento, ya que el urbano no se quedó en el sitio.