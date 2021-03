Camión refresquero arrolla y mata a hombre de 45 años, en el Puerto de Veracruz

Un hombre de 45 años de edad fue arrollado por un camión refresquero, de la empresa Pepsi, sobre la avenida Salvador Diaz Mirón, a la altura de la tienda Elektra, en el fraccionamiento Moderno, en el puerto de Veracruz. El chofer huyó con la unidad, logrando ser asegurado por la Policía Estatal cerca del estadio "Pirata" Fuentes, en el fraccionamiento Virginia de Boca del Río.



Lo anterior se presentó la tarde-noche de este miércoles en la citada avenida, a unos metros de la calle Heroico Colegio Militar en el sentido de norte a sur, donde iba un hombre a cruzar hacia el camellón, cuando lo impactó una unidad de carga, marca Freightliner, de color blanco, con caja refresquera, de la empresa Pepsi, número R-412, en las puertas y al costado el número 320004.



Al parecer el chofer no vio al peatón, identificado como Omar C.R., de 45 años de edad al momento de cruzar y lo impactó, pero no se detuvo y siguió como si nada con su unidad.



Algunas personas que se percataron reportaron las características y números de la unidad a los elementos preventivos.



A ese punto llegaron elementos de la Cruz Roja solo para confirmar que el peatón ya no presentaba signos vitales.



El camión logró ser ubicado en las calles de Jacarandas y Puerto Carrero, en el fraccionamiento Virginia de Boca del Río y su operador detenido por los elementos de la Policía Estatal para su puesta a disposición de la fiscalía investigadora. El operador arribó a esa dirección a repartir producto a una taquería donde lo aseguraron.



Mientras tanto, en el sitio del accidente la zona fue asegurada por Policía Naval, Municipal y Agentes de Tránsito Municipal.



Servicios Periciales y Agentes de la Ministerial realizaron las diligencias del caso y levantamiento del cuerpo para ser llevado al Forense en Boca del Río, dándose entrada a la carpeta de investigación correspondiente por homicidio culposo.



El camión refresquero fue asegurado y remitido ante las autoridades ministeriales para la integración de la carpeta.