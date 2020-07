Camiones de Orizaba enfrentan baja en número de usuarios y compiten con taxis “colectivos”

Aunado a la baja en el número de usuarios del transporte público en su modalidad de autobuses, los concesionarios afrontan otra problemática, que es la del incremento en el número de taxis que realizan “colectivos”, lo que les merma más el número de pasajeros, indicó Alfredo García, representante de la Cooperativa Cerritos.



Comentó que lamentablemente, hoy la situación económica es crítica para todos los sectores y el del transporte no es la excepción.



Mencionó que sus ingresos se desplomaron debido a que al permanecer la gente en su casa y no salir, el número de usuarios cayó hasta en 80 por ciento.



Recordó que además de la suspensión de labores no prioritarias, también se suspendieron las clases presenciales, lo que provocó que estudiantes, amas de casa y personas que salían a laborar, dejaran de hacerlo.



Aunado a ello, mencionó, los taxistas han estado haciendo “colectivos”, lo que también les afecta.



Lamentó que los conductores de taxi incurran en esa práctica que es ilegal pero además que la gente se suba, pues representa un mayor riesgo porque van hasta 5 personas en un espacio reducido y no siempre llevan medidas preventivas.



Agregó que ellos respetan las instrucciones que les da la autoridad, como es el no llevar más de la mitad de la capacidad de pasajeros pero, además, cuando llevan más les llaman la atención y tal pareciera que la ley se aplica solamente con ellos.



Confió en que no se tarde ya mucho en reanudar actividades, de lo contrario no sabe qué pasará con muchos de los transportistas.