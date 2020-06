Camiones que recogen basura en hospitales de Xalapa no andan por colonias

El director de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Carlos Olivo Escudero, aseguró que los residuos sólidos de hospitales sólo son retirados por un camión recolector y un mismo personal, no son desechos que anden en los camiones por todas las calles mientras recolectan otra basura.



“Tenemos una sola ruta, un camión y una tripulación que va y recoge los residuos a estas instalaciones y se los llevan directamente al relleno sanitario. Ahora con el COVID-19, se reforzó esta situación con sólo una unidad que va tres veces por semana a cuatro edificios públicos, recogemos basura común. (...) Los camiones de basura que andan en las colonias, no son los mismos que recolectan en los centros de salud”, dijo.



Esta unidad destinada para los nosocomios, tiene como encomienda recolectar la basura común del CAE, del Hospital Civil y el CECAN, con los protocolos pertinentes y equipo de protección adecuada para los empleados.



“Hay probabilidad de que aunque es basura común, puede llevar contaminación de COVID-19 y por eso estamos implementando este tipo de protocolo.”



Indicó que los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI), como jeringas y materiales punzo cortantes, con sangre o que estuvieron en contacto con algún cuerpo, son desechos que se les debe dar un tratado especial y no es gestionado por los Ayuntamientos.



“Algunas instituciones de salud sí llegan a colocar los RPBI en la basura común y ya tenemos un protocolo, inmediatamente el trabajador de limpia nos notifica y nosotros hablamos con el Subdirector y éste habla con el responsable y pide que ellos mismos recojan, es decir, bajan los residuos del camión y el personal del hospital tiene que hacer una selección para entregarnos únicamente la basura”.



“Lo que es residuo peligroso, no lo gestionan los Ayuntamientos, lo debe gestionar cada institución de salud, cada institución debe contratar una empresa de manejo que se los lleve”, dijo.



Olivo Escudero explicó que en lo que se refiere al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ellos cuentan con un servio de recolección particular y el municipio sólo les da acceso al relleno sanitario.



Respecto a las clínicas particulares, exhortó a que los dueños tengan mayor cuidado con esta problemática, ya que en su mayoría son generados de RPBI y con este caso, es el Gobierno Federal quien está facultado para revisar que se estén cumpliendo los protocolos de la operación de los residuos sólidos.



“Si alguien los va a sancionar, debe ser el Gobierno Federal. Nosotros iniciamos unas intervenciones para poner en orden a laboratorios, a las clínicas que hay en todas las colonias para exhortarles a que se pongan al corriente, quien se tiene que meter a fondo en esto es el Gobierno Federal”, finalizó.