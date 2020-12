Camioneta queda con las llantas hacia arriba tras choque con vehículo, en Veracruz

En la zona de la colonia Flores Magón en el puerto de Veracruz ocurrió un choque con volcadura, al impactar un carro Mazda contra una camioneta tipo Ranger, resultando una mujer lesionada y la movilización de los cuerpos de emergencia, policías y Tránsito Municipal.



Esto se presentó la tarde de este lunes en las calles de Paso y Troncoso y Hernández y Hernández de la citada colonia.



Los involucrados fueron una camioneta Ford, tipo Ranger, doble cabina, de color blanco, cuyo conductor se trasladaba por la calle de Paso y Troncoso y al cruce con Hernández y Hernández no hizo alto total.



Esa acción causó que fuera impactada la camioneta por un automóvil particular, marca Mazda, de color vino, conducida por Carlos Augusto G. M.



Por el golpe la camioneta acabó volcándose y quedó con las llantas hacia arriba.



Los testigos del accidente y otros conductores se acercaron a brindar apoyo y pedir la presencia de los cuerpos de rescate.



A ese punto arribaron paramédicos de la Cruz Roja con su unidad de rescate urbano y una ambulancia.



Al mismo tiempo la zona fue asegurada por personal de Tránsito Municipal de Veracruz y Policía Naval y Municipal.



Los oficiales peritos de Tránsito Municipal se hicieron cargo de las unidades, recabando la información para el parte de accidente y así deslindar responsabilidades.



La persona lesionada fue identificada como Elizabeth C. A. quien fue canalizada a una clínica para un mejor cuidado.



Con el apoyo de una grúa la unidad fue enderezada y remolcada a un corralón oficial.