Campaña del PRD “Yo te defiendo”, logra otro amparo en materia de salud

La campaña implementada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Yo te defiendo, sigue en marcha para atender jurídicamente a los ciudadanos en materia de salud y en Xalapa se interpuso otra demanda de amparo contra el IMSS.



En este caso, ante la emergencia sanitaria por la pandemia mundial generada por el coronavirus COVID-19, el Instituto no estaba dando la atención médica, así como medicamentos, a una paciente con cáncer.



Por ello, la ciudadana se acercó al PRD en busca de ayuda y asesoría legal, por lo que se le brindó de manera gratuita todo el respaldo.



De esta manera, el juez ordenó al Seguro Social proporcionar la atención médica, medicamentos y tratamiento que requiere, esto es, que sea canalizada al hospital correspondiente, con el objetivo de proporcionarle la quimioterapia neoadyuvante, para salvaguardar su salud, en relación con el padecimiento que manifiesta, a fin de proteger los derechos que a su favor consagran los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de nuestro país.



En la resolución se advierte que si bien el Gobierno Federal ha tomado algunas medidas a fin de evitar el contagio de COVID-19, ello no exime a los responsables de prestar la atención médica que requiere la afectada.



Es alarmante que instituciones de salud, como el IMSS, dejen de atender a los pacientes enfermos de cáncer, mujeres, hombres, menores de edad y se ponga en riesgo su vida por no conseguir los tratamientos oncológicos.



Máxime cuando el 88.4 % de muertes en el país son por enfermedades y de éstas, el 14 % son por tumores malignos como cáncer cérvicouterino y el estado de Veracruz ocupa el quinto lugar nacional en estos fallecimientos, así como el segundo lugar por cáncer de mama.



El PRD hace un enérgico llamado a los gobiernos y a las instituciones de salud para que, además de atender el tema del coronavirus, se brinde puntual atención a los pacientes enfermos de cáncer, cuyas vidas dependen de los tratamientos oncológicos.