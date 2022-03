Campañas de candidatos a la Alcaldía de Chiconamel serán del 9 al 23 de marzo

En el municipio de Chiconamel, el Consejo Municipal del OPLE ha dado a conocer que comienzan las campañas políticas para los 6 candidatos a alcalde y que ya fueron avalados por el Consejo General. Eduardo Sánchez, el titular del órgano municipal, manifestó que del 9 a 23 de marzo los aspirantes podrían hacer su campaña.Manifestó que en las elecciones extraordinarias se les ha conferido únicamente 15 días para ofrecer a la población su plataforma electoral. Asimismo, conforme a la Ley deberán sujetarse a los lineamientos para no rebasar los topes de campaña; el próximo 27 de marzo se llevarán a cabo los comicios instalándose 9 casillas de acuerdo con el último corte del listado nominal.“Efectivamente, el Consejo General del OPLE sesionó en la ciudad de Xalapa, Veracruz y con base en eso se tuvo un acuerdo en el cual ya se tiene el listado de los candidatos que habrán de participar. Asimismo, como yo lo había mencionado, las campañas se van a estar llevando a cabo a partir del día 9 y hasta el día 23 de marzo, que es como marca la Ley, que precisamente es el período donde los candidatos van a realizar actividades encaminadas a promocionar sus propuestas para la obtención del voto ciudadano”, explicó el funcionario electoral.Cabe destacar que Acción Nacional no tuvo postulante, desconociendo los motivos, sin embargo, son sólo 6 candidatos que podrán participar; 3 hombres y 3 mujeres, únicamente habrá una coalición entre PT y MORENA.“El Partido Acción Nacional no tiene postulantes. El PRD postula a Alejandro Sánchez Franco, conocido como Alejo, es el candidato para la Alcaldía; el PT con MORENA van en coalición para la presidencia con Yoselín Franco Morales. De ahí tenemos al Partido Verde Ecologista, quien postula a Rosa Hernández Vicente; Movimiento Ciudadano a Edith Austria Acosta; y ‘Todos por Veracruz’ que postula para la presidencia a Rafael Blas Villegas; y aquí tenemos al partido del PRI, que postula para la presidencia a Luis Alberto Azuara Corona, esas son las fórmulas que están postuladas”, señaló Eduardo Sánchez.Cabe señalar que el próximo 20 de marzo, el OPLE de Chiconamel habrá de efectuar el debate entre los 6 aspirantes participantes, siempre y cuando se tengan 2 o más interesados para participar; la sede será en Platón Sánchez, debido a los requerimientos con los que debe contar la señal e infraestructura para Internet y demás.