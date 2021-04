Campañas deben ser de esperanza, no ataques, dice Ahued

El precandidato a la Alcaldía de Xalapa por el partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Ricardo Ahued Bardahuil, consideró que las campañas electorales, deben abonar a la seguridad, con propuestas y sin polarizar.



"Las campañas tienen que ser, campañas que también contribuyan a la seguridad, moralmente tienen que ser campañas con propuestas, sin polarizar ni partidos, ni grupos, ni personas".



El empresario xalapeño, lamentó que muchas veces las campañas se utilicen para desprestigiar a las y los candidatos, alterar el ambiente y confundir a la sociedad.



"En lugar de que sea un proceso legítimo, democrático, alegre, a veces los candidatos se abonan para la disputa, para los pleitos o para los golpes y eso genera inseguridad. Acordémonos que estamos en un recuento de daños de una pandemia".



Ahued Bardahuil afirmó que en este ambiente de tristeza, muerte y enfermedad, las candidaturas deben enviar mensaje de esperanza , francas y sinceras.



"Las candidaturas deben ser más esperanza, sin estar por el poder mismo ofreciendo cosas que después denigran la credibilidad tanto del candidato como de los partidos. Hay que ser más ciudadanos. Hay que tener gobiernos que no sean polarizantes".



Reiteró que la población no necesita mítines con mensajes de odio, difamación o que alteren el orden público.



Además, expuso que el Acuerdo por la Democracia Veracruz 2021, lo deben poner en práctica todos los partidos, cámaras, políticos y demás entes que se sumaron, pues se debe garantizar a la ciudadanía, representantes que sirvan y no que se sirvan.



"En la política nacional estamos viviendo una convulsión política total. Los partidos se están reconfigurando, en ésta reconfiguración se deben tener candidatos y candidatas que sean gente de bien y que quieran la política para servir y no para servirse. La sociedad está ya cansada y no tenemos que cansarla más", concluyó.