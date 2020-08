Campañas virtuales y en redes; el reto será mover emociones de la gente: PRD

Si para el 2021 la pandemia del COVID-19 no se ha domado y se mantienen los contagios y las muertes de veracruzanos, los partidos políticos tendrán que realizar campañas virtuales y desde redes sociales, aunque el reto será mayor para convencer al electorado, así lo considera Sergio Cadena Martínez, Presidente de Dirección Ejecutiva Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la entidad.El líder partidista, que fue elegido el pasado 08 de agosto en una asamblea virtual, “en donde no hubo sillazos porque fue por internet”, dice en tono de broma, comenta que el reto que impone la nueva normalidad será muy grande, “porque la verdad, el contacto con la gente, el convivir con la gente, el estar con la gente, eso mueve las emociones, lo cual no se logra de manera virtual, pero tendremos que adaptarnos a esas circunstancias”, expresa.Comenta que el Instituto Nacional Electoral y el Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz está armando y va a dar a conocer ya el nuevo reglamento de campañas “y te marcan ahí la sana distancia, y te marcan campañas con poca gente, reuniones con muy poca gente guardando distancia, pero nosotros vamos en la medida de las posibilidades a utilizar los mecanismos virtuales, claro que el contacto ciudadano siempre ha sido muy importante”.—¿Y también revisten mucha importancia los encuentros masivos?“Claro. Esos encuentros son los que te prenden y prenden a la gente, pero tendremos que ajustarnos a las reglas del juego para que tampoco seamos multados o nos descalifiquen en la elección; tenemos que ser muy cuidadosos, pero vamos a aplicarnos nosotros y cuidar la reglamentación que marque el INE y lo que establezca el OPLE”.—La nueva normalidad es un reto para todos los institutos políticos.“Es un reto muy grande. La verdad es que el contacto con la gente, el convivir con la gente, el estar con la gente mueve las emociones, algo que no se logra de manera virtual, pero tendremos que adaptarnos a esas circunstancias”.—Un predicador me decía alguna vez que podía convencer o llegar más a la gente con una mirada o con un saludo que con un gran discurso…“Así es. Estoy totalmente de acuerdo, porque cuando estás dando algún mensaje a tus compañeros, los ves a los ojos, y ves sus expresiones y ves cómo se mueve y te estás dando cuenta si el discurso les está llegando o si de plano no te están pelando. Así que el contacto cercano con ellos por supuesto que es primordial”.Sergio Cadena Martínez añade que el PRD le apostará a las redes sociales y al uso de los teléfonos móviles. “Tenemos que adaptarnos y seguir la reglamentación que nos marque el INE y el OPLE”.“Trataremos de hacer muchas actividades virtuales y en donde haya condiciones tendremos acercamiento con la población, guardando la sana distancia y cuidándonos”.“Estamos conscientes que estamos entrando en una era virtual. Ya lo estamos viendo en el tema educativo con las clases a distancia y la política no está exenta de esta nueva normalidad”, concluye.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund