Campesinos acusan ser relegados de programas de la 4T

Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) protestaron la mañana de este martes frente a Palacio de Gobierno por la falta de apoyo al campo a través de programas sociales.El delegado nacional de la UNTA en Veracruz, Alberto Contreras Hernández, aseguró que de todos los programas sociales que el Gobierno da a los campesinos, no han podido acceder a ni uno, acusó que esto es por la mala administración."Hay programas que no han aterrizado realmente con los compañeros, dicen que es directo, nunca se les ha tocado ni un peso. Por la negligencia de mucha gente, siguen gobernando los mismos priistas de antes, el cambio no está", añadió.El delegado denuncio la corrupción con la que se gestiona en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca. Afirmó que se tienen que dar sobornos para poder realizar proyectos."Por ejemplo en SEDARPA, si no hay un "moche" para hacer infraestructura, no hay nada. Inflan los presupuestos para quedarse con el dinero eso no es ético y el gobierno se da cuenta", expuso.Mencionó la importancia que tiene el campo para el mundo, ya que es aquí donde se origina todo el alimento, por lo cual afirmó que es un grave problema tener sin apoyo a este sector.Contreras Hernández indicó que se está realizando un proyecto en conjunto con productores de limón, aunque lamentó que el gobierno no se ha preocupado por apoyarlos."Traemos un proyecto productivo que lo estamos gestionando con compañeros limoneros, incluso estamos empezando en querer exportar, exportamos por nuestros propios meritos, el gobierno no se fija en nosotros, pero si se fija en los que tienen dinero para poder financiar los", finalizó.