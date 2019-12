Campesinos cumplen con documentación, SEDARPA no paga Concurrencia, afirman

De acuerdo con Claudia Serapio, integrante del “Movimiento Campesino Veracruzano, Plan de Ayala Siglo XXI”, son 2 mil millones de pesos que se asignaron al programa de concurrencia en Veracruz, los cuales hasta este momento no se han pagado.



Al mismo tiempo, negó que sean sólo 179 millones de pesos los destinados para esta estrategia, como señalan las autoridades estatales.



Afirmó que esos 2 mil millones de pesos fueron aprobados en el presupuesto federal 2018 para que se pagaran en el presente ejercicio presupuestal, no obstante, hasta este momento no ha habido pago alguno.



De igual forma, reviró lo señalado por el secretario de Desarrollo Agropecuario, Eduardo Cadena Cerón, pues acotó que ellos han entregado, tal y como lo marcan las reglas, toda la documentación necesaria para recibir el beneficio.



Es decir, no es verdad que la razón por la que no hayan obtenido el recurso es el incumplimiento de lo requerido por el Programa Especial de Concurrencia.



"El proceso va muy lento porque estos proyectos debieron haberse estipulado con una revisión y evaluación, más menos por junio o julio, pero apenas se está notificando a los diferentes productores... (2 mil millones) son los que se autorizaron", acotó.



La representante de campesinos espera que dichos recursos sean pagados en estos últimos días del mes de diciembre, aunque reconoció que hay un lapso de enero a marzo para la revisión de facturas y otras cosas.



Finalmente, en relación a que desaparecerá el programa por mandato presidencial, dijo que definitivamente tendrá un impacto negativo, principalmente porque se dejará de hacer infraestructura diversa y proyectos de capacitación.