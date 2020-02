Campesinos de Ixtaczoquitlán exigen indemnización a PEMEX por derrame

Por segunda vez en lo que va del año, familias afectadas por un derrame de hidrocarburos ocurrido en el municipio de Ixtaczoquitlán se manifestaron este miércoles afuera de la Subestación de PEMEX Ductos Ciudad Mendoza, para exigir a directivos el pago de indemnización por afectaciones a sus terrenos.



A decir de los afectados, los directivos de la Empresa Productiva del Estado les han venido dando largas y promesas a pesar de que hay evidencia de los daños ambientales ocasionados por el derrame.



Recordaron que en diciembre pasado manifestaron su inconformidad por la omisión en el pago de afectaciones, por lo que los Directivos aseguraron que sí se iban a cubrir “pero es la fecha en que no ha sido así”.



Señalaron que un representante de la Dirección General de PEMEX, José Luis Mendoza, no ha dado respuesta a las demandas de afectaciones, por ello, esperan que en esta ocasión se les resuelva, pues el asesor jurídico que les representa sigue a la espera de una respuesta firmada y sellada.



De momento, personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado tomó conocimiento y al no haber una situación de agresión o retención en contra del personal de la Paraestatal, se abocaron a tomar conocimiento y resguardar a la distancia.