Buen día:



Queremos solicitar de su apoyo y que sea portavoz en su medio de comunicación para pedirle al Gobernador del Estado que nos apoyen.



Somos campesinos de la Sierra de Popoluca de Mecayapan, no tenemos alimentos, no nos han llegado las despensas que nos prometieron. El Alcalde de nuestro municipio sólo está entregando despensas a sus familiares y amigos.



Les pedimos vengan a ver nuestras casitas, no tenemos alimentos, por eso pedimos los apoyos. Necesitamos ayuda, por favor.